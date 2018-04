Sorpresa, Negrete meglio di Maradona: suo il gol più bello della storia dei Mondiali

Meno di una settimana dopo il capolavoro contro la Juventus, Cristiano Ronaldo deve… masticare amaro. Un’altra rovesciata è stata infatti giudicata come il gol più bello della storia dei Mondiali di calcio.

Alla rassegna iridata CR7, in attesa di esibirsi in Russia, ha segnato 3 gol in 13 partite, nesusna bella quanto quella segnata dal messicano Negrete.

La pagina Facebook ufficiale della Coppa del Mondo ha proposto un sondaggio a cui hanno risposto migliaia di appassionati di tutte le età e alla fine la rete più votata è stata proprio quella segnata dall’attaccante del Messico contro la Bulgaria negli ottavi di finale del Mondiale 1986, giocato proprio in Messico.

E Maradona? Obiezione legittima, perché proprio in quell’edizione, oltre alla celebre “mano di Dio”, il fuoriclasse argentino segnò una rete che è leggenda, sempre nella partita dei quarti di finale contro l’Argentina. Ebbene, incredibile, ma vero, il Pibe de Oro si è dovuto inchinare al pari degli autori delle altre 30 reti in concorso con la formula dell’eliminazione diretta (sedicesimi di finale, ottavi, quarti eccetera). Non solo, il gol di Maradona non è neppure entrato nel ballottaggio finale, votato meno del tiro al volo del brasiliano Eder contro la Spagna nel 1982. Nulla da fare anche per altri gol celebri, come quello di Pelè contro la Svezia nel 1958 e del saudita Al-Owairan contro il Belgio nel 1994.

Ronaldo e la rovesciata che ha fatto impazzire il mondo