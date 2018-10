Spagna, Ramos esalta Kane: “Attaccante fantastico. Può fare bene in Liga…”

Tutto è pronto per Spagna-Inghilterra valida per la Nations League. A Siviglia, la squadra di Luis Enrique è pronta ad ospitare gli uomini di Gareth Southgate per un match che si annuncia molto interessante tra due delle Nazionali più forti in Europa. Sarà anche la sfida tra due capitani: da una parte Sergio Ramos, e dall’altra Harry Kane. Ed è proprio su questo duello, che potrebbe decidere la sfida di questa sera, che il difensore spagnolo si è voluto soffermare ed in particolar modo sul suo avversario, bomber del Tottenham. Parole al miele quelle del centrale del Real Madrid che suonano come un invito ad accettare una proposta nella Liga spagnola, magari proprio nei Galacticos. Come riporta la BBC, il capitano delle Furie Rosse ha detto la sua riguardo a quello che ritiene il pericolo numero uno per la partita in programma quest’oggi:

“Se ci sono giocatori inglesi che possono fare bene ne La Liga? Harry Kane è un attaccante fantastico, sia tecnicamente che fisicamente”. E poi continua: “Forse può sorprendere i giornalisti, ma non noi che lo conosciamo e l’abbiamo studiato bene. Siamo preparati”. Sull’Inghilterra e la sfida di Nations League aggiunge: “Ci sono diversi giocatori dell’Inghilterra che sono molto tecnici e pericolosi, ma ci siamo preparati bene per affrontarli. Sappiamo di avere davanti una squadra molto forte e che ci sarà un alto livello di difficoltà nonostante la partita d’andata. La Nazionale inglese ha fatto un grande Mondiale con molta personalità: hanno giocatori giovani e bravi”. Sul tecnico Southgate: “Mi piace molto come allenatore. Gli auguro di fare bene e avere fortuna, ma dopo la sfida di oggi”.