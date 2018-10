Spagna, svelati gli appunti di Luis Enrique: “Scoordinati nel pressing”

La sconfitta della Spagna contro l’Inghilterra ha riaperto i giochi nel gruppo 4 della Serie A della Nations League, dove tutto sembrava deciso dopo il clamoroso 6-0 della Roja ai vice-campioni del mondo della Croazia, preceduto dal successo di Wembley, dove la squadra di Luis Enrique aveva vinto 2-1.

E invece, ecco il ko che non ti aspetti, che ha infranto due statistiche storiche: la Spagna infatti non perdeva in casa in gare ufficiali dal 2003 contro la Grecia e contro l’Inghilterra addirittura dal 1987.

Insomma, una doccia fredda per la gestione di Luis Enrique, che era partito con il piede giusto, ma che sembra avere le idee chiare riguardo a cosa non ha funzionato a Siviglia, almeno stando agli appunti che il ct ha preso in maniera copiosa e di cui è entrato in possesso l’emittente LaSexta, che li ha ovviamente resi noti.

Due i punti chiave, il pressing scoordinato condotto dai giocatori (“Marco Asensio ‘salta’ si legge) e le maglie troppo larghe in fase difensiva, che hanno spalancato spazi invitanti per Sterling, definito “descolgado” (troppo libero di muoversi) e per Rashford, andato in gol direttamente dalla rimessa del portiere Pickford: “Gol saque portero”.