Spal-Chievo, le formazioni ufficiali

Per il lunch match della 16a giornata, terzo anticipo della quartultima di andata, al “Mazza” di Ferrara sono di fronte Spal e Chievo per uno spareggio-salvezza in piena regola.

I gialloblù sono reduci da tre pareggi nella gestione Di Carlo, ma sono ancora senza vittorie e la quartultima è lontana: servono i tre punti per continuare a sperare, ma pure i ferraresi, a digiuno di successi da sette partite, non hanno alternative.

Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna. All.: L. Semplici.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cesar, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Rigoni; Birsa; Stepinski, Pellissier. All.: D. Di Carlo.