Spalletti su Sarri: “Un grande, l’uomo giusto per qualunque squadra”

Alla fine, come prevedibile da giorni, sarà Maurizio Sarri a guidare la Juventus nella prossima stagione. I bianconeri hanno deciso di puntare sull’ex tecnico del Napoli, reduce dall’esperienza in Premier League con il Chelsea, club che ha portato alla conquista dell’Europa League. Una scelta condivisa da Luciano Spalletti, recentemente silurato dall’Inter per far posto ad Antonio Conte, che si è soffermato a parlare ai microfoni di Sky Sport.

UOMO GIUSTO – “Maurizio Sarri è l’uomo giusto per qualsiasi squadra, è un grande. È un allenatore che stimo molto: l’ho visto allenare e so bene quali siano le sue qualità. Sostituire Allegri, però, non sarà certo semplice”.