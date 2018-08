Spezia, è fatta per l’arrivo di Di Natale nello staff tecnico

Dopo i primi contatti successivi a Ferragosto, adesso è tutto pronto per la firma. Come anticipato da Il Secolo XIX, Antonio Di Natale sta per tornare nel calcio due anni dopo aver giocato l’ultima partita della carriera, con la maglia dell’Udinese contro il Carpi.

L’ex attaccante napoletano è un nuovo componente dello staff tecnico dello Spezia, chiamato dal suo ex allenatore in Friuli Pasquale Marino. Da definire però il ruolo: ufficialmente Di Natale dovrebbe essere l’uomo di fiducia dell’allenatore e anello di congiunzione tra Marino e il responsabile del settore giovanile Roberto Alberti Mazzaferro, ma potrebbe anche occuparsi di allenare gli attaccanti.

Curiosità: si tratta della terza squadra bianconera nella carriera di Di Natale, dopo Udinese e Viareggio, maglia indossata in Serie C” nella stagione 1998-’99.