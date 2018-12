Sprint Barcellona: subito Rabiot e accelerata per de Ligt

Il Barcellona accelera sul mercato. In particolare quello dei giovani. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, i catalani avrebbero infatti in pugno non solo Adrien Rabiot, centrocampista che andrà a scadenza di contratto a giugno con il Paris Saint-Germain, club al quale ha già annunciato la volontà di cambiare aria, ma anche su Matthijs de Ligt, il difensore dell’Ajax, di cui è capitano a dispetto dei 19 anni, e della Nazionale olandese, al quale è da tempo interessata anche la Juventus.

Per Rabiot il Barça ha deciso di non aspettare lo svincolo, a costo di versare al Psg un modesto indennizzo, pari a circa 5 milioni: al giocatore andranno invece 10 milioni netti per cinque stagioni.

Più indietro le trattative per de Ligt, almeno con il club: il Barcellona vanta infatti già un’intesa di massima con il giocatore, ma l’Ajax punta a scatenare un’asta, partendo dalla quotazione di 70 milioni, facendo leva anche sull’interessamento del Bayern Monaco, oltre che su quello della stessa Juventus, che sembra però destinata a restare beffata.