Stati Uniti, Sydney Leroux si allena nonostante la gravidanza

Non si ferma neanche di fronte alla gravidanza, Sydney Leroux. La calciatrice dell’Orlando Pride, squadra della NWSL, la massima divisione statunitense, ha infatti iniziato la preparazione per la nuova stagione nonostante sia incinta di cinque mesi e mezzo. Una decisione spiegata dalla stessa attaccante: “Mi alleno evitando i contatti fisici e qualsiasi pericolo per il bambino. Lavoro con il pallone e non eseguo sforzi intensi. Chi meglio di me può sapere cosa posso e cosa non posso fare con il mio corpo?”.

Una decisione accolta con entusiasmo da parte della tifoseria e delle sue compagne di squadra, con Alex Morgan che ha cosi dichiarato: “Sono orgogliosa di poter essere in squadra con te. Non vedo l’ora di fare nuovamente coppia in attacco insieme a te”.

Leroux, sposata con il giocatore dell’Orlando City Dom Dwyer, ha collezionato nel corso della sua carriera 77 presenze con la nazionale statunitense.