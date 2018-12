Steaua Bucarest, Becali shock: “Il calcio femminile è contro natura”

La famiglia Becali ha legato da sempre il proprio nome alla storia del calcio rumeno. Mediatori, agenti o proprietari di squadre di calcio, l’impero, partito da Bucarest e dintorni, si è poi allargato a tutta l’Europa attraverso la procura di molti calciatori di successo.

L’ultima uscita di George “Gigi” Becali, proprietario dello Steaua Bucarest, la squadra più famosa e blasonata del paese, campione d’Europa 1986, è destinata a lasciare il segno. In negativo.

Intervistato da Pro TV, Becali si è scagliato a proprio modo contro il calcio femminile, arrivando a minacciare l’addio al calcio: “Se la Uefa obbligherà tutti i club ad avere una squadra femminile, io lascerò il mondo del calcio”.

Il perché è presto detto: “Le donne possono praticare altri sport come il basket o la pallamano, ma non sono fatte per giocare a pallone: non hanno il fisico adatto, è una cosa contro natura”.

Ma chi pensa che potesse bastare resterà senza parole dopo aver letto l’ulteriore specifica, che intreccia sessismo e religione: “Come tutte le persone di questo mondo ho commesso dei peccati nella mia vita – ha detto Becali – ma non farò mai il volere di Satana contro le forme che Dio ha dato alle donne per attirare l’uomo”.