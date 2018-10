Supercoppa calcio femminile, la Fiorentina batte la Juventus e alza il trofeo

La Fiorentina si porta a casa la Supercoppa di calcio femminile. Nella sfida di La Spezia, le viola hanno battuto la Juventis 1-0, grazie al gol di Ilaria Mauro al 19′ della ripresa. Allo stadio Picco di La Spezia, le ragazze di Rita Guarino non riescono ad alzare il primo trofeo stagionale, punite da un episodio dopo una partita bloccata e con poche occasioni. Partenza diesel delle Juventus Women che trovano una Fiorentina molto spigliata ad inizio primo tempo: le toscane vanno vicine al vantaggio lampo con il pallonetto di Kostova al 3′ e con il tentativo di Clelland al 9′. Le ragazze di Rita Guarino però cominciano a scaldare i motori con Aluko e Bonansea fino all’occasione più ghiotta della prima frazione: il colpo di testa in girata di Girelli che si stampa sull’incrocio dei pali al 42′. A campi invertiti le bianconere partono meglio. Cernoia squilla alla porta di Ohrstrom che salva la porta della Fiorentina. Sono però le ragazze di Ciccotta a passare in vantaggio al 68′: Clelland scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Mauro che appoggia in rete. La Juve prova subito a reagire e alza il baricentro chiudendo la Fiorentina nella propria metà campo, ma Ohrstrom sale in cattedra, in particolare al 78′ chiudendo su Salvai, e permette alle viola di alzare la coppa.