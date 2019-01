Supercoppa Italiana, scoppia il caso biglietti: due settori saranno riservati agli uomini

Il calcio italiano è in vacanza per qualche giorno, ma in Arabia Saudita è quasi tutto pronto per la 31a edizione della Supercoppa Italiana, che il 16 gennaio al “King Abdullah Sports City Stadium” di Gedda vedrà di fronte Juventus e Milan.

La Lega Serie A ha comunicato che Sela Sport, partner per l’organizzazione della Supercoppa italiana 2018/2019, ha iniziato la vendita dei biglietti, già con discreto successo, visto che sono stati assegnati già 50.000 posti.

Per ottenere il prezioso tagliando bisogna registrarsi al sito www.sharek.sa, ma tenere anche conto che in alcuni settori i posti saranno riservati ai soli uomini.

Le categorie dei biglietti infatti saranno due. L’acquisto di quelli più vicini al terreno di gioco (Lower CAT1 e CAT2) sarà interdetto alle donne: sarà possibile acquistare i tagliandi dei due settori solo a uomini (“Singles“).

Aperti invece a donne e famiglie i restanti settori “Gold”, “Silver”, “Upper 1,2”.

Non una novità per gli usi e i costumi in vigore da quelle parti, ma di sicuro un fatto destinato a sollevare non poche polemiche in Italia…