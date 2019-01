Supercoppa, L. Boldrini: “La Rai non deve trasmettere la partita”

L’ex presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, intervenuta a RMC Sport, ha sottolineato che la RAI non dovrebbe trasmettere la Supercoppa a causa delle restrizioni dell’Arabia Saudita: “La RAI non deve trasmettere Juventus-Milan a queste condizioni, nello stadio in cui le donne non possono entrare liberamente. Ci siamo andati a sottomettere a delle discriminazioni per interessi commerciali”. La Lega Calcio ha emesso un comunicato ma la posizione non ha convinto. In alcuni settori dello stadio “King Abdullah Sports City”, le donne potranno accedere solo in un settore dello stadio come nel terzo anello di San Siro e nella zona Vip.