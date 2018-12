Svezia, l’Aik Solna vende il primo abbonamento a vita della storia del calcio

L’anno d’oro del calcio svedese, partito con la partecipazione al Mondiale di Russia, dove i gialloblù si sono spinti fino ai quarti di finale, e proseguito con il buon rendimento nel girone di Nations League, si chiude con una curiosità, ad opera di uno dei club più blasonati del paese.

L’ Aik Solna ha infatti venduto la prima ‘Eternity Card’ della storia, di fatto un vero e proprio abbonamento a vita.

Il fortunato che si è guadagnato la possibilità di assistere a tutte le gare casalinghe della propria squadra del cuore fino a quando… resterà sulla terra si chiama Magnus Käck, ha 43 anni e evidentemente anche notevoli possibilità economiche, se è vero che la tessera è costata qualcosa come 189.000 corone svedesi, circa 18.5000 euro.

Cifra cui va aggiunta quella dell’abbonamento annuale già acquistato, come spiegato dallo stesso Käck in un’intervista ai media locali:

“Aevo già comprato l’abbonamento per la prossima stagione, ma appena ho saputo dell’iniziativa non ho avuto esitazioni. Magari tra 30 anni sarò in pensione e avrò sempre lo stesso abbonamento. E non sarò mai senza biglietto”.

Si tratta della prima volta nella storia in cui viene sottoscritto un abbonamento a vita. Tutti felici, quindi, compreso colui al quale Käck venderà la tessera annuale appena sottoscritta…