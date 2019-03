Tensione Roma, botta e risposta tra i tifosi e Monchi alla partenza da Oporto

La Roma ha trascorso in Portogallo l’amara notte successiva all’eliminazione dalla Champions League. Notte di rigori concessi e non concessi, di Var decisivo in un senso o nell’altro, ma anche una notte di riflessione per società e allenatore.

Il destino di Eusebio Di Francesco è appeso a un filo, ma la tifoseria sembra avere le idee chiarissime in merito alla gerarchia dei colpevoli per una stagione così deludente.

Se infatti il tecnico è stato l’unico ad essere risparmiato dalla contestazione, insieme a De Rossi, ol primo responsabile secondo il popolo giallorosso è il direttore sportivo Monchi, contestato apertamente, come riporta il Corriere dello Sport, da una quindicina di tifosi che sono rimasti a Oporto per aspettare la partenza della squadra: “Te ne devi andare, hai sfasciato la squadra” le accuse, cui Monchi avrebbe reagito con durezza: “Siete meglio voi” la risposta dell’ex ds del Siviglia, che ha poi perso ulteriormente la calma nella scaletta verso l’aereo: “In sei mesi vi prendo uno per uno”.

Contestazione anche verso il vice presidente Baldissoni, a Dzeko, Nzonzi, Schick e Florenzi, quest’ultimo applaudito ironicamente per il fallo che ha determinato il rigore decisivo per l’eliminazione della Roma.