Terry elogia Ancelotti: “E’ intelligente. Al Chelsea ha ascoltato tutti i giocatori”

John Terry ha elogiato il nuovo tecnico del Napoli Carlo Ancelotti in uno dei suoi libri. L’ex difensore inglese è stato allenato dl nativo di Reggiolo ai tempi del Chelsea; ecco quanto riportati da TuttoNapoli.net: “Quando arrivò, Carlo fu intelligente. Capì che venivano da un periodo di successi, sotto Mourinho, e la maggior parte dei calciatori era la stessa. Ecco, lui non fece come quelli che dicono: ‘Bene, io lavoro così, prendere o lasciare’. No, parlò coi veterani, sia in gruppo che individualmente, e annunciò: ‘Sentite, io ho le mie idee, com’è normale che sia, ma voi qui negli ultimi anni avete fatto grandi cose, quindi dovete darmi qualche consiglio da insider, ditemi secondo voi cosa ha funzionato. E poi ditemi che cosa volete, che cosa vi piace'”.