Thiago Silva avvisa: “Mi sento ad alti livelli, ma non so quanto durerà…”

Il Brasile ha iniziato nel migliore dei modi la Coppa America, travolgendo per 3-0 la Bolivia nella giornata di sabato. Un successo che consolida la posizione dei verdeoro come grandi favoriti alla vittoria finale, dopo la delusione mondiale dello scorso anno. Tra i protagonisti della formazione di Tite, vi è senza dubbio Thiago Silva, che ha così parlato ai microfoni di Esportes.

FUTURO – “Adesso devo vivere il momento, senza stare a pensare dove potrei essere tra tre anni, quando mi immagino non più vecchio, ma più esperto. Per il Mondiale 2022 tuttò può succedere, dobbiamo rimanere concentrati solamente sul presente. Soprattutto i calciatori con maggiore esperienza come me, Miranda o Dani Alves sanno che è necessario un rinnovamento. Questo però deve avvenire gradualmente, non si possono cambiare ventitre giocatori contemporaneamente. Io mi sento ad alti livelli, ma non so quanto potrà durare ancora…”.