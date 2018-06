Tommasi: “Ancelotti al Napoli? Difficile migliorare il lavoro di Sarri”

Viste le perplessità mostrate da Maurizio Sarri alla fine del campionato, Aurelio De Laurentiis ha deciso di ricorrere ai ripari ingaggiando Carlo Ancelotti per la panchina del Napoli. Una scelta che entusiasmato diversi addetti ai lavori e non, ma per Damiano Tommasi non sarà facile migliorare quanto fatto dall’ex Empoli nell’ultima stagione. Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori intervenuto ai microfoni di RMC Sport ha dichiarato: “Ancelotti? De Laurentiis l’ha scelto per migliorare il Napoli, anche se sarà difficile migliorare quello che ha fatto Sarri. Ancelotti avrà la funzione di stimolare i giocatori che rimarranno, perché sicuramente non è stato facile fare un campionato del genere senza aver raccolto i frutti del duro lavoro e quindi lo scudetto. Serve un’iniezione di fiducia ulteriore, per poter fare la differenza finale. Lo abbiamo visto con la Juve: chi è abituato, alla lunga la spunta”.

MANCINI – “Un progetto a medio-lungo termine, bisogna ripartire dai giovani. La fase finale del campionato non sicuramente aiutato i calciatori ad avere i giusti stimoli. Dobbiamo ripartire dai ragazzi che speriamo trovino sempre più spazio nei club importanti, pre fare anche esperienza in ambito europeo”.