Torino, è fatta per Ola Aina dal Chelsea

Rinforzo sulle fasce per il Torino, che ha definito con il Chelsea l’acquisto di Ola Aina. L’esterno mancino classe ’96 si trasferisce in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto ed è atteso nel capoluogo piemontese già nella giornata di domenica. Le visite mediche sono state programmate per lunedì mattina. Ola Aina ha preferito il Torino ad altre destinazioni: alle sue prestazioni si erano infatti interessate anche Villarreal, Psv Eindhoven e Frosinone.

Inglese di nascita, ma di passaporto anche nigeriano, Ola Aina, reduce da un’altra stagione in prestito dal Chelsea, all’Hull City, nella Championship inglese, ha militato nelle nazionali giovanili inglesi prima di scegliere di rappresentare la Nigeria come nazionale maggiore: con le “Super Aquile” ha fin qui disputato cinque partite, senza però venire convocato per il Mondiale di Russia.