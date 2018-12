Torino-Juventus, le probabili formazioni: Allegri ha gli uomini contati

La serie dei derby del girone d’andata della Serie A 2018-2019 si completa nella 16/a giornata, che vedrà di fronte Fiorentina ed Empoli, unico scontro del campionato tra una squadra espressione di un capoluogo e quella di una città della sua provincia, ma soprattutto con il confronto tra Torino e Juventus.

Al “Grande Torino” va in scena la stracittadina della Mole numero 197 della storia, che pone di fronte i granata sesta forza del campionato con i bianconeri lanciatissimi verso nuovi record, dall’alto dell’eloquente score che recita 14 vittorie in 15 partite e otto punti di vantaggio sul Napoli secondo. Un ruolino solo lievemente macchiato dalla sconfitta contro lo Young Boys, la seconda della stagione, sempre in Champions League, che non ha compromesso il primo posto del girone.

Piuttosto a far preoccupare Allegri è l’emergenza infortuni in vista di un finale di 2018 in salita sul piano del calendario, dato che gli altri tre avversari prima di chiudere girone d’andata e anno solare saranno Roma, Atalanta e Sampdoria. Di contro, Mazzarri, al secondo derby sulla panchina granata, proverà a fare leva sulle motivazioni date da quella che è la “partita dell’anno” per ambiente e tifosi granata, anche se il ruolino stagionale parla di tre sconfitte per il Toro, tutte in casa contro Roma, Napoli e Parma.

PROBABILI FORMAZIONI. L’undici della Juventus è imposto dalle assenze degli infortunati Cuadrado, Khedira e Cancelo, quest’ultimo fresco di operazione al ginocchio, e dello squalificato Bentancur. Appena sei i giocatori di movimento in panchina, tra i quali Bernardeschi e Douglas Costa, in predicato di subentrare come centrocampisti. In porta spazio a Perin. Concreto quindi il rischio di pagare dazio alla stanchezza di fronte a un avversario come sempre molto motivato e deciso a dare una rinfrescata a numeri schiaccianti, che recitano appena tre vittorie negli ultimi 25 derby ufficiali. L’infermeria del Torino è invece vuota: recuperato anche Iago Falque, in ballottaggio con il grande ex Zaza per fare coppia con Belotti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansldi; Belotti, Iago Falque. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Lyanco, Moretti, Ola Aina, Lukic, Soriano, Berenguer, Parigini, Edera, Damascan, Zaza. All.: W. Mazzarri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Benatia, Rugani, Spinazzola, Bernardeschi, Douglas Costa, Kean. All.: M. Allegri.