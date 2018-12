Tottenham, la vendetta di Rose: “In campionato i giocatori dell’Arsenal hanno esultato troppo…”

Dopo 22 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, l’Arsenal è caduto per due volte in pochi giorni, in campionato contro il Southampton e in Coppa di Lega contro il Tottenham.

Doloroso in particolare il ko interno nel derby del North London, costato l’eliminazione dalla competizione. Una sconfitta che sembra avere una origine ben precisa, nella sete di rivincita dei giocatori degli Spurs dopo il 4-2 subito in Premier a inizio dicembre, festeggiato a dovere via social dai giocatori di Emery.

Ad ammetterlo è stato il difensore Danny Rose, capitano contro i Gunners: “Durante la partita di campionato abbiamo visto i giocatori dell’Arsenal esultare come se avessero vinto la Premier, compresi elementi arrivati da poco che avevano giocato poche partite. Questo ci ha dato una grande motivazione” ha detto il nazionale inglese al Daily Mail.

La rivalità del resto è nota da tempo e ha vissuto ora un altro capitolo. Rose, che ha confessato di essere stato stimolato da Pochettino nei giorni in cui si parlava di un approdo al Manchester United (“Mi ha detto ‘Basta perdere tempo e gioca’), ha poi parlato della volontà del gruppo di portare a casa un trofeo: “Diversi ragazzi sono qui da quattro-cinque anni e tutti noi vogliamo vincere qualcosa. Premier, Champions o Coppa, l’importante è alzare un trofeo”.