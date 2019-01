Tottenham, Pochettino ammette: “Eriksen potrebbe anche andarsene”

Christian Eriksen è uno dei centrocampisti più ambiti in Europa. Il giocatore danese, oggi al Tottenham, sta discutendo con i londinesi il prolungamento di contratto, ma non è detto che la trattativa vada a buon fine. Ad ammetterlo è lo stesso allenatore degli Spurs Mauricio Pochettino, che si è così espresso sulla vicenda: “Lui è felice qui e si impegna al massimo, ma quello che succede tra lui e il club non è solo nelle nostre mani. Sarebbe bello se Eriksen restasse qui a lungo, ma, in caso contrario, ha il diritto di fare quello che vuole. Per noi ovviamente è un giocatore importante e come allenatore è chiaro che vorrei averlo con me, ma in una trattativa ci sono diverse parti che hanno diversi interessi”.

Parole che fanno ben sperare il Real Madrid, da tempo sulle tracce del calciatore.