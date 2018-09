Totti, rivelazione-shock: tifò Lazio perché Spalletti perdesse la Champions

Se a confessarlo non fosse stato il diretto interessato, non ci crederebbe nessuno. Perché sarà anche vero che Francesco Totti, ai tempi della Lodigiani, sfiorò il passaggio alla Lazio, prima di andare a fare la storia alla Roma, ma da qui a pensare di “palpitare” per i colori biancocelesti il passo sembra essere molto grande.

Non così tanto, però, se dall’altra parte c’è il nemico giurato Luciano Spalletti. Ecco allora la confessione che Totti avrebbe fatto ad alcuni amici, che poi…. tali non sono, visto che la “soffiata” è stata subito riportata da Il Corriere dello Sport.

La sera del 20 maggio 2018, quando la Lazio e l’Inter si sono giocate un posto nella prossima Champions League, l’ex numero 10 della Roma avrebbe tifato proprio per la Lazio, con ogni probabilità per la prima e unica volta nella vita, pur di non vedere esultare il grande rivale.

Andò come andò, ma più che la reazione del tecnico dell’Inter adesso sarebbe importante conoscere quella dei tifosi della Roma…