Tragedia Astori, Dani Alves shock: “Muoiono tanti bambini: siamo tutti di passaggio…”

È un’autentica maratona del ricordo quella cui hanno vita calciatori della Serie A e non solo, dirigenti e pure sportivi di altre discipline, come Fabio Fognini, tutti dalla stessa parte per commemorare Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel sonno a Udine domenica notte.

Il calcio italiano si è fermato, ma c’è chi non si unisce al coro, come Dani Alves. Il brasiliano, che in Serie A ha giocato solo per una stagione, la scorsa, con la maglia della Juventus, ha risposto in modo a dir poco freddo a una domanda sulla tragedia durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League tra il suo Paris Saint-Germain e il Real Madrid: “Non ne siamo stati turbati più di tanto perché non lo conoscevamo molto. Sono addolorato per la sua famiglia, penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico, credo che ormai sia in un posto migliore”.

“Nel mondo ogni giorno muoiono migliaia di bambini, che non ricevono altrettanta attenzione. Tutti dobbiamo morire prima o poi, perché siamo di passaggio”.

