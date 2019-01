Udinese, è fatta per Okaka

Colpo dell’Udinese. Il club friulano si è infatti ormai assicurato le prestazioni di Stefano Okaka, che torna così in Italia dopo l’ultima esperienza con la maglia della Sampdoria conclusasi nel 2015. A confermare il passaggio dell’attaccante alla squadra guidata da Davide Nicola è stato Javi Garcia, tecnico del Watford nel quale milita attualmente l’ex doriano: “Okaka andrà in prestito all’Udinese. Voglio comunque sottolineare che, per tutto il tempo che è stato qui, Stefano è stato un vero uomo e un grande giocatore. Per la nuova esperienza gli auguro il meglio, perché se lo merita davvero”.

Okaka, in questa stagione, ha messo a segno solamente una rete in quindici presenze in Premier League. Per lui, in passato, numerose esperienze con le maglie di Roma, Modena, Brescia, Fulham, Bari, Spezia, Parma e Anderlecht.