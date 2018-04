Udinese, le maglie indossate contro la Lazio all’asta per realizzare i sogni dei tifosi

L’Udinese è da sempre uno dei club più all’avanguardia del calcio italiano e la tendenza si conferma anche nelle ultime stagioni, piuttosto deludenti sul piano dei risultati.

La partita contro la Lazio in programma domenica 8 aprile alle ore 18, nella quale i giocatori dell’ex biancoceleste Massimo Oddo cercheranno di evitare l’ottava sconfitta consecutiva, entrerà allora nella storia per un motivo molto curioso: per la prima volta una squadra di calcio non indosserà la propria maglia.

Sì, perché grazie al progetto denominato “Dacia The Auction”, patrocinato dallo sponsor dei bianconeri Dacia e dalla società, i giocatori bianconeri scenderanno in campo con 11 maglie diverse risalenti a passate stagioni del club e appartenenti ad tifosi che le hanno collezionate e che ora hanno scelto di donarle all’Udinese per vedere realizzarsi il proprio sogno.

Le magliette potranno infatti essere acquistate all’asta dai tifosi sul sito dedicato www.daciatheauction.it: il ricavato servirà appunto per provare a esaudire i progetti degli 11 tifosi. Il banditore d’asta sarà d’eccezione, Ciro Ferrara.

Questo il dettaglio delle 11 maglie e dei “sogni” legati a esse:

1) Maglia 1993-94 appartenente a Mauro Guarini, che sogna di aprire un’agenzia di servizi

2) Maglia 1997-98 appartenente a Zaral Virgolin, che sogna un viaggio in bici per raccontare la storia di chi ha superato un delicato intervento chirurgico

3) Maglia 2002-03, appartenente a Eleonora Antonini, che sogna di girare un documentario sul Friuli

4) Maglia 2004-05, appartenente a Virginia Yessica Sevilla, che sogna di realizzare una casa famiglia per anziani e ragazzi diversamente abili

5) Maglia 2005-06, appartenente a Luca Sturma, che desidera creare un marchio che esprima tutti i valori e l’orgoglio dell’essere un alpino

6) Maglia 2009-10, appartenente a Corrado Peruggia, che sogna la libertà di un viaggio coast-to- coast in solitaria

7) Maglia 2010-11, appartenente a Samantha Cartelli, che sogna di creare una Società di consulenza per il mondo del retail per far crescere le aziende del territorio

8) Maglia 2012-13, appartenente a Michela Bonan, che sogna di pubblicare un libro sugli antichi opifici sorti a Udine e valorizzare così la sua città

9) Maglia 2014-15, appartenente a Federico Rosini, che sogna di creare una palestra in prossimità della Dacia Arena

10) Maglia 2016-17, appartenente a Enza Latona, che sogna di realizzare un orto cittadino e una piscina da mettere a disposizione della comunità

11) Maglia 2016-17 (maglia portiere), appartenente a Ottavia Campanott, che ama gli animali e sogna di aprire una pensione per amici a quattro zampe con tutti i comfort