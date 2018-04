Udinese, Oddo fa marcia indietro: “Rocchi in malafede? Sono stato frainteso”

Sarà anche stato un ex, ma Massimo Oddo la sconfitta della sua Udinese contro la Lazio, l’ottava consecutiva in campionato, non l’ha proprio digerita. Qualcosa in più si è visto, se non nel gioco almeno nella buona volontà, ma i bianconeri sono sempre fermi al palo. Il ko contro la squadra di Inzaghi è stato caratterizzato anche dalle proteste dei giocatori friulani per il gol del pareggio di Immobile, viziato da un sospetto fallo dello stesso attaccante su Jankto a inizio azione.

L’arbitro Rocchi ha lasciato proseguire, scatenando la rabbia di Oddo, in campo e nel post-partita. A Mediaset Premium, infatti, il difensore campione del mondo 2006 ha parlato di una “partita decisa dall’arbitro”, per poi farsi scappare la parola malafede.

Nel day-after Oddo, che nel frattempo è stato “avvisato” dal patron Gianpaolo Pozzo, che si aspetta un’inversione di marcia contro il Cagliari, ha fatto inevitabilmente marcia indietro attraverso un lungo post sul proprio profilo twitter: “Non era mia intenzione insinuare dubbi su premeditazioni o comportamenti scorretti da parte di Rocchi”.

