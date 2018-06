Udinese, scelta “baby” per la panchina: arriva il 36enne Velazquez

L’Udinese stupisce ancora. Dopo aver scelto Igor Tudor, ad appena quattro giornate dalla fine del campionato, per la missione salvezza, poi raggiunta faticosamente, i bianconeri hanno scelto di dare il benservito anche al tecnico croato, per puntare su un altro esordiente assoluto per la stagione 2018-2019.

Dopo diversi contatti e tante idee, a guidare l’Udinese nel prossimo campionato sarà Julio Velazquez, proveniente dall’Alcorcon. A guidare la scelta la conoscenza da parte della famiglia Pozzo del mercato spagnolo, dove per anni la proprietà dei friulani ha gestito il Granada.

Velazquez, che ha cominciato ad allenare addirittura a 15 anni, sarà il primo tecnico della Serie A nato negli anni ’80, avendo appena 36 anni (è nato il 5 ottobre ’81). Nella sua carriera, oltre al Belenenses, squadra della Serie A portoghese, tante squadre nelle categorie minori spagnole, dal Murcia al Betis (quest’ultimo diretto nel 2014 ai tempi della Segunda Division), fino all’Alcorcon, club che Velazquez allenato per due anni, dal 2016 alla stagione appena conclusa, con un bilancio di due salvezze oltre che dello storico quarto di finale di Coppa del Re raggiunto nel 2017, prima di venire eliminato dall’Alaves. Firma e presentazione sono previste già per la giornata di venerdì.

