Uefa, mancato rispetto del Fair Play Finanziario: puniti tre club

Ancora sanzioni da parte dell’Uefa per il mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanzario.

La scure del massimo ente calcistico europeo si è abbattuta su tre club. Le società punite sono il Vardar Skopje, il Levski Sofia e lo Sporting Lisbona.

I macedoni e i bulgari sono stati esclusi dalle Coppe Europee per un anno, qualora si dovessero qualificare nelle prossime due stagioni e qualora i due club non fossero riusciti a dimostrare di aver pagato gli importi identificati come debiti scaduti al 30 settembre 2018 rispettivamente entro il 31 gennaio 2019 per il Vardar e il 28 febbraio per il Levski.

Solo una punizione pecuniaria, invece, per i portoghesi, attualmente in corsa in Europa League dove ai sedicesimi affronteranno il Villarreal: l’ammenda però è salata, ammontando a ben 500.000 euro.