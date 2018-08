Ufficiale – Genoa, dalla Juventus arriva Favilli

Da bomber di Serie B, due anni fa con l’Ascoli, a bomber sfortunato, per la rottura del crociato che ha condizionato la scorsa stagione. Fino a bomber dell’estate con la Juventus, attraverso i tre gol segnati durante la tournée americana dei bianconeri. E ora, finalmente, bomber di Serie A.

Andrea Favilli è ufficialmente un giocatore del Genoa. La trattativa tra il Grifone e il club bianconero era stata definita da qualche giorno, ora ecco i comunicati ufficiali del club: l’attaccante pisano ex Livorno va in Liguria in prestito con diritto di riscatto. Ai bianconeri resta comunque l controllo dei campioni d’Italia, che hanno strappato ai rossoblù il diritto di riacquisto.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli per un corrispettivo di € 5 milioni pagabili in tre esercizi – si legge nel comunicato ufficiale – Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per il Genoa Cricket and Football Club S.p.A di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni, pagabili in tre esercizi”.