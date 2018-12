Ufficiale, Hernanes torna in Brasile

Avvicinato ad un possibile nuovo ritorno in Serie A, direzione Parma, Hernanes ha invece scelto di tornare a giocare in patria.

Finita l’avventura in Cina all’Hebei Fortune, il centrocampista ex di Lazio, Inter e Juventus ha firmato un contratto con il San Paolo, club nel quale è cresciuto calcisticamente militando in prima squadra nel 2004-2005 e tra il 2006 e il 2010.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Tricolor sul proprio account Twitter.

Hernanes, classe ’85, aveva già giocato per il San Paolo tra il luglio e il dicembre 2017, in prestito dall’Hebei, per poi tornare in Asia alla ripresa del campionato, trovando però pochissimo spazio. Ora il ritorno definitivo: contratto triennale.