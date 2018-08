Ufficiale – Kalinic è dell’Atletico Madrid

L’avventura iniziata un anno fa è ufficialmente finita. Nikola Kalinic dice addio al Milan e si trasferisce all’Atletico Madrid, con la stessa formula con la quale, il 22 agosto 2017, il centravanti croato aveva lasciato la Fiorentina per approdare ai rossoneri: prestito con obbligo di riscatto. L’ex viola ha firmato un contratto di tre anni e chiude un’esperienza breve quanto deludente, racchiusa nei numeri: 41 presenze e appena sei gol tra tutte le competizioni.

Acquistato dal Milan “cinese” in coda a una campagna acquisti faraonica, quella della scorsa estate, ma come “ripiego” dopo i mancati arrivi di Aubameyang e Belotti, Kalinic non ha mai legato con i tifosi rossoneri e con i due allenatori che si sono succeduti in panchina, Montella e Gattuso.

Ora una nuova avventura, sulla carta come alternativa del super attacco a disposizione di Simeone.

Milan e Atletico Madrid hanno dato comunicato dell’affare sui rispettivi profili twitter: