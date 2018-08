Ufficiale – Lisandro Lopez è del Genoa

La lunghissima trattativa si è conclusa e il Genoa può abbracciare il nuovo rinforzo difensivo. Seconda avventura italiana per Lisandro Lopez, che si accasa in rossoblù dopo essere tornato al Benfica dal 1° luglio, al termine del prestito semestrale all’Inter, dove il difensore argentino non ha trovato spazio, disputando appena una partita, contro il Bologna.

Lopez, classe ’89, arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto che, fissato a 3 milioni, scatterà al raggiungimento della quindicesima presenza del giocatore con la maglia del Grifone. L’ufficializzazione è arrivata poco dopo quella della partenza di Luca Rossettini, ceduto dal Genoa in prestito al Chievo.