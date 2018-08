Milan, Locatelli va al Sassuolo e saluta: “Posso solo dire grazie”

Dopo sette anni di settore giovanile e due di prima squadra, Manuel Locatelli saluta il Milan. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la cessione del giovane centrocampista al Sassuolo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Lecchese, classe ’98, Locatelli è reduce da una stagione in chiaroscuro, che ha seguito quella dell’esplosione quando, sotto la guida di Vincenzo Montella, il giocatore aveva saputo imporsi in Serie A ad appena 19 anni, segnando anche due gol decisivi e spettacolari contro la Juventus e lo stesso Sassuolo. Il Milan non si è riservato il diritto di riacquisto sul cartellino di Locatelli.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, a US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive” si legge nella nota del club rossonero.

A stretto giro, il centrocampista ha salutato il club in cui è cresciuto attraverso un toccante post su Instagram:

“GRAZIE… penso che non ci sia nessun altro modo per iniziare questo post. Voglio ringraziare tutte quelle persone che mi sono state accanto: dai magazzinieri del Vismara fino a quelli di Milanello, agli autisti che mi hanno accompagnato quando ancora non avevo la patente (…) Un grazie a voi tifosi che avete gioito ed urlato con me. Grazie ai mister che hanno dato sempre al massimo per farmi migliorare. Un Grazie ai miei compagni: dagli esordienti B alla prima squadra. Un ringraziamento speciale al presidente Berlusconi ed al Dott. Galliani. Ed ovviamente grazie alla mia famiglia, alla mia ragazza ed ai miei amici che mi hanno accompagnato e che mi sosterranno sempre in questa mia nuova avventura. Manuel Locatelli 73”.