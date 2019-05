Ufficiale – Modena, esonerato Bollini. Paga lo spareggio perso di Serie D

Il Modena era una di quelle squadre blasonate di Serie D che avrebbero dovuto riconquistare il professionismo arrivando primi nel proprio girone. La squadra emiliana è sì arrivata al primo posto del Girone D, ma insieme ai cremaschi della Pergolettese, per cui da regolamento si è svolto uno spareggio su campo neutro fra le due formazioni per decretare quella promossa direttamente in Serie C. Questo match a eliminazione diretta è andato in scena domenica al Piola di Novara e ha visto gli uomini di Contini trionfare 2-1. Così Bollini, a distanza di due giorni dalla delusione in Piemonte, è stato esonerato dalla società gialloblù per dare una scossa in vista dei playoff. La prima gara verrà diretta da Christian Ferrante.