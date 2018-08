Ufficiale – Spagna, David Silva dice addio alla nazionale

Dopo 12 anni, 125 partite e ben 35 reti con la nazionale maggiore, David Silva dice addio alla Spagna. Il centrocampista del Manchester City si ritira dalle Furie Rosse dopo dodici anni di successi in cui ha potuto sollevare una Coppa del Mondo e ben due Europei. Ad annunciare il ritiro è lo stesso giocatore su Instagram, seguito poi dalla stessa Spagna che tramite il profilo ufficiale su Twitter ha pubblicato la lettera d’addio del classe ’86.

IL SALUTO – “Non è facile, dopo tutto quello che ho vissuto, scrivere queste righe. Sono stati giorni e settimane di riflessione per prendere la decisione di chiudere la mia avventura con la nazionale spagnola. Senza dubbi, è stata una delle scelte più difficili della mia carriera che comunico con gratitudine e umiltà. La nazionale mi ha dato tutto e mi ha permesso di crescere come giocatore e come persona fin dalle giovanili. Lascio orgoglioso dopo aver disputato 125 partite e aver realizzato 35 reti con la nazionale maggiore in un’avventura lunga 12 anni, nella quale abbiamo potuto alzare la Coppa del Mondo e due Europei. Me ne vado felice per tutto quello che ho raggiunto, ho vissuto e sognato con una squadra che sarà ricordata per sempre e metto fine a una tappa carico di emozioni per tutti i momenti che mi tornano in mente, come la figura di Luis Aragones, un maestro che non dimenticheremo mai. Non posso andarmene senza ringraziare tutti i miei compagni, i tecnici che mi hanno dato fiducia e tutti gli impiegati della federazione. Voglio ringraziare anche la mia famiglia per il sostegno in questi anni, senza il loro aiuto non avrei nulla sarebbe stato possibile. E infine ai tifosi, che sempre mi hanno dato il loro appoggio e rispetto ogni volta che ho indossato la maglia della Spagna. Grazie, buona fortuna e forza sempre!”.