Under 21, i convocati di Evani per le partite contro Norvegia e Serbia

Prime convocazioni da ct dell’Under 21 per Alberigo Evani, promosso dall’Under 20 come successore di Gigi Di Biagio, scelto come selezionatore ad interim della Nazionale maggiore.

L’ex centrocampista del Milan ha chiamato 23 giocatori per le amichvoli contro la Norvegia, in programma il 22 marzo al ‘Curi’, e del 27 a Novi Sad contro la Serbia, entrambe alle ore 18.30.

Presenti, tra gli altri, Patrick Cutrone e l’esordiente Simone Edera, mentre non fa parte del gruppo Federico Chiesa, in predicato di essere convocato da Di Biagio per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra.

Questa l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Audero (Venezia), Meret (Spal), Scuffet (Udinese).

Difensori: Calabria (Milan), Capradossi (Roma), Dickmann (Novara), Mancini (Atalanta), Petretta (Basilea), Pezzella (Udinese), Romagna (Cagliari), Varnier (Cittadella).

Centrocampisti: Barella (Cagliari), Depaoli (Chievo Verona), Mandragora (Crotone), Murgia (Lazio), Pessina (Spezia), Valzania (Pescara)

Attaccanti: Cerri (Perugia), Cutrone (Milan), Edera (Torino), Palombi (Salernitana), Parigini (Benevento), Verde (Verona), Vido (Cittadella)

La Nazionale riparte dai giovani