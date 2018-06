Uruguay, Godin: “All’Italia mancano i grandi attaccanti”

Anche nel Mondiali in Russia sarà uno dei pilastri dell’Uruguay. Stiamo parlando di Diego Godin, roccioso difensore dell’Atletico Madrid che ha segnato di testa un gol contro l’Italia nel Mondiale del 2014 in Brasile. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrale uruguaiano ha parlato di quella partita e non solo: “Fu una gara speciale, un gol decisivo che ci permise di andare agli ottavi. Poi l’episodio Chiellini-Suarez si prese tutta l’attenzione, deconcentrandoci e spingendoci verso l’eliminazione. Oggi Luis ha guadagnato una grande maturità. Luis per noi è un leader, la massima stella con Cavani: se stanno bene e riusciamo a essere solidali in difesa faremo un gran Mondiale”.

SALAH – L’Uruguay nella prima partita del Mondiale affronterà l’Egitto che sarà guidato dal fuoriclasse del Liverpool: “Viene da una stagione spettacolare, lo paragono a Griezmann: quando arrivò all’Atletico aveva grandi qualità ma con noi ha iniziato a competere ancora meglio, a essere più regolare e decisivo sempre. Com’è successo a Salah col Liverpool, rispetto a Chelsea e Roma”.

BENTANCUR – “Devo dire che è giovane ma ha già la maturità di un grande calciatore. Per me fa la differenza, crescerà tantissimo e ha ancora tanto da dare alla Juve. È uno da squadra grande”.

ITALIA – “Avete sempre avuto attaccanti decisivi e oggi, senza voler mancare di rispetto a nessuno, non è la stessa cosa. Non c’è un Baggio, un Inzaghi, un Vieri, un Del Piero, un Totti. Ci sono i difensori forti, ma mancano quei giocatori che fanno la differenza con i propri gol”.