Uruguay, i 23 per il Mondiale: Tabarez taglia Ramirez

Oscar Washington Tabarez non ha aspettato la scadenza del 4 giugno alle ore 12 per comunicare la lista dei 23 convocati dell’Uruguay per il Mondiale. Al ct della Celeste, evidentemente, non serviva il classico weekend di riflessione per individuare i nomi dei tre giocatori da “tagliare” rispetto alla prima lista che comprendeva 26 elementi.

A non salire sull’aereo per la Russia saranno i centrocampisti Nicolas Lodeiro e Federico Valverde, oltre al trequartista della Sampdoria Gaston Ramirez, che ha pagato caramente una seconda parte di stagione in flessione. Il sogno Mondiale è invece divenuto realtà per il compagno di club Lucas Torreira e per altri quattro giocatori della Serie A, il laziale Martin Caceres, il genoano Diego Laxalt, lo juventino Rodrigo Bentancur e l’interista Matias Vecino. L’Uruguay è stato sorteggiato nel Girone A insieme a Russia, Arabia Saudita ed Egitto e debutterà il 15 giugno alle 14 contro i nordafricani.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Campaña (Independiente)

Difensori: Godin e Gimenez (Atletico Madrid), Coates (Sporting Lisbona), Maxi Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Caceres (Lazio), Varela (Peñarol)

Centrocampisti: Nandez (Boca Juniors), Torreira (Sampdoria), Vecino (Inter), Bentancur (Juventus), Sanchez, de Arrascaeta e Urretaviscaya (Monterrey), Rodriguez (Peñarol), Laxalt (Genoa)

Attaccanti: Maxi Gomez, Stuani (Girona), Cavani (PSG), Suarez (Barcellona)

