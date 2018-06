Valencia, la strana storia di un difensore di nome… Luca Toni

L’Italia non sarà presente al Mondiale di Russia, circostanza che fa aumentare la nostalgia verso l’estate 2006, amara per il calcio italiano per lo scandalo Calciopoli, ma dolcissima per l’inattesa arrampicata della squadra di Marcello Lippi verso il quarto titolo iridato della propria storia.

La festa scoppiò in centinaia di piazze italiane e i protagonisti di quel trionfo passarono istantaneamente dalla storia al mito del calcio italiano. E non solo, visto che quel gruppo, non il più forte di quel Mondiale, ma il più compatto, seppe ottenere consensi anche fuori dagli italici confini. La conferma arriva dalla storia davvero singolare, e per certi versi surreale, di un promettente giocatore dell’Under 12 del Valencia, nato proprio nel 2006, per precisione l’8 agosto e che di nome fa Luca Toni. Sì, di nome di battesimo, come ha confermato lo stesso ragazzo intervistato da Marca.

Negli States per partecipare al “LaLiga Promises International Soccer Tournament”, “Luca Toni” ha raccontato divertito la propria storia: “In tanti mi chiedono se è davvero il mio nome. Mio padre si chiama Toni e voleva chiamarmi come lui, ma mia madre si oppose perché non voleva un altro Toni in casa. Così mio zio propose di chiamarmi Luca Toni come l’attaccante dell’Italia che un mese prima vinse i Mondiali e così fu. Calcisticamente ho poco a che vedere con lui, sono un difensore e non segno tanto” le parole del bimbo, evidentemente poco informato sul fatto che, a quel Mondiale, il bottino di Toni fu tutt’altro che esaltante, con appena due reti segnate, entrambe ai quarti di finale contro l’Ucraina. Ma tanto è bastato per entrare come un eroe nell’immaginario di una famiglia valenciana…

