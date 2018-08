Valencia, ufficiale l’arrivo di Batshuayi

Come anticipato da Maurizio Sarri, il mercato del Chelsea, chiuso in entrata il 9 agosto, vivrà di alcune importanti cessioni per sfoltire l’organico.

In attesa del possibile trasferimento di Tiémoué Bakayoko al Milan, a salutare i blues è Michy Batshuayi, che ha firmato per il Valencia.

L’attaccante belga, comparsa al Mondiale con i Diavoli Rossi, lascia Londra dopo una stagione e mezza nelle quali ha trovato spazio ad intermittenza, riuscendo comunque a segnare 19 gol in 53 presenze.

Anche questa volta la cessione è con la formula del prestito, come avvenuto a gennaio al Borussia Dortmund, dove Batshuayi si è messo in mostra segnando 9 gol in 14 partite tra Bundesliga e Europa League, compresi i due gol che hanno eliminato l’Atalanta ai sedicesimi di Europa League.