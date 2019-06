Valverde gela l’Inter: Rakitic è incedibile

Doccia fredda per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, incessantemente al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, hanno messo nel mirino il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic, ma in queste ore si sono visti chiudere la porta in faccia.

INCEDIBILE – Il tecnico dei blaugrana Ernesto Valverde, in questa settimana, ha tenuto alcuni colloqui con il suo vice Pep Segura per programmare il futuro, con i due che, come riporta AS, avrebbero concordato nel ritenere il croato incedibile. Rakitic viene infatti considerato ancora centrale nel progetto tecnico e lo stesso giocatore, da parte sua, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare i catalani, dando mandato al suo agente di non ascoltare alcuna eventuale offerta.