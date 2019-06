Ventura: “James Rodriguez al Napoli? Ancelotti costretto a cambiare modulo…”

James Rodriguez si fa sempre più vicino al Napoli. Dopo essere rientrato al Real Madrid, con il Bayern Monaco che non ha infatti esercitato su di lui il diritto di riscatto, per il colombiano si prospetta una nuova esperienza, visto che non rientra nei piani del tecnico Zinedine Zidane. E gli azzurri, negli ultimi giorni, hanno intensificato il pressing sul fantasista, con la possibile operazione di mercato che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è stata commentata dall’ex ct della Nazionale Giampiero Ventura.

MODULO – “Nel 4-4-2 James sarebbe costretto a giocare in un ruolo che non gli piace, quindi ritengo che se verrà preso sia perché Ancelotti lo abbia richiesto esplicitamente in vista di un cambio di modulo. Il colombiano è un giocatore molto importante, dovrà portare quel pizzico di qualità in più”.