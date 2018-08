Vieri: “Critiche all’acquisto di Ronaldo? Rosicano tutti…”

Christian Vieri è uno che di acquisti-boom se ne intende. La Juventus scontentò nientemeno che l’avvocato Agnelli, cedendolo all’improvviso per 34 miliardi all’Atletico Madrid, da dove rientrò per approdare alla Lazio per 55 milioni ed essere rivenduto all’Inter per 90.

Insomma, una punta che “ha spostato gli equilibri”, per usare un termine moderno, pur avendo vinto ben poco, e allora chi meglio dell’ex attaccante toscano può giudicare con obiettività l’arrivo in Italia di Ronaldo?

Intervistato da Dazn, di cui il portoghese è appena diventato ambasciatore mondiale, Vieri ha esaltato il colpaccio dei bianconeri, prendendosela con chi è invece critico sull’affare…: “Stanno tutti rosicando per l’arrivo in Italia di Ronaldo, tutti a dire: ‘Ha 33 anni, è vecchio, segnerà poco…’. Rosicano tutti perché la Juve ha tirato fuori 100 pappardelle e ha preso il numero uno, così gli altri cercano scuse”.

“Io ho giocato con i più forti – ha aggiunto Vieri, compagno, tra gli altri di Zidane e Ronaldo – ma non ce ne sono che spostano così tanto gli equilibri come il Ronaldo il Fenomeno e Ronaldo il portoghese. Il brasiliano l’ho visto quando sono arrivato all’Inter, devastante, faceva impazzire e segnava tutte le domeniche. Questo Ronaldo è la stessa cosa. Ha segnato più di 600 gol, 50 a stagione, in tutti i modi possibili. Cosa gli vuoi dire? E’ una macchina da gol”.

Secondo Vieri CR7 darà nuove motivazioni a un gruppo reduce da tante vittorie: “La Juventus la scorsa stagione ha fatto più fatica a vincere lo scudetto, ma è fatica mentale perché quando vinci dopo un po’ molli: adesso con l’arrivo di Ronaldo tutti alzeranno il loro livello di concentrazione, avranno più voglia di fare fatica. E quando si ha voglia di far fatica e allenarsi si diventa imbattibili”.

Con tutto il rispetto di Ronaldo, però…: “Quale coppia è migliore tra Vieri-Ronaldo e Dybala-Ronaldo? La prima, non c’è partita”.