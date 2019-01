Watford, Javi Gracia esalta il portiere Foster con una curiosa metafora

Iniziata in leggero ritardo a causa di un principio di incendio in uno stand del “Vitality Stadium”, la partita tra Bournemouth e Watford, valida per la 21a giornata di Premier League, ha fatto divertire gli spettatori, essendosi conclusa sul 3-3.

Sei gol, ma anche tante altre occasioni che il portiere degli ‘Hornets’, Benjamin Foster, ha sventato con bravura.

Callum Wilson e Josh King sono solo due dei giocatori del Bournemouth che hanno dovuto fare i conti con l’ispirazione dell’estremo difensore classe ’83, prelevato in estate dal West Bromwich Albion, al punto da spingere il manager degli ospiti, Javi Gracia, ad un paragone molto particolare…: “Foster è stato decisivo nel secondo tempo. Io lo chiamo ‘Big Ben’ – ha scherzato Gracia – Quando sono arrivato in Inghilterra pensavo che il Big Ben fosse a Londra invece sta a Watford. Sta giocando molto bene in questo periodo”.

A questo punto non resta che sperare che Big Ben Foster… non dica mai stop!