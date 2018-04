Zaccheroni rivela: “In passato vicino ad allenare l’Italia”

In giro per il mondo, dal Giappone agli Emirati Arabi passando per un periodo da commentatore tecnico alla televisione. La vita calcistica di Alberto Zaccheroni è stata spesso movimentata negli ultimi anni, ma sempre con un unico comune denominatore: il pallone

GIAPPONE ED EMIRATI – Dall’Asia agli Emirati Arabi, il tecnico romagnolo si ritrova in una realtà totalmente differente da quelle precedenti, ma sempre con la stessa voglia di insegnare calcio e continuare ad imparare: “Sono arrivato negli Emirati ad ottobre, fuori da tutti i giochi per il Mondiale, abbiamo partecipato alla King’s Cup e alla Arabi Gulf Cup. È stata una buona esperienza per approcciare questo gruppo”. Ha poi continuato durante un’intervista rilasciata a Goal.com: “Il mio lavoro è di girare per gli stadi del Paese a differenza dei miei predecessori che seguivano tutto in tv: io le partite preferisco vederle dal vivo, sto setacciando il parco giocatori in modo da avere da agosto una rosa allargata”. Precedentemente Zaccheroni ha allenato il Giappone che, a pochi giorni dal Mondiale ha esonerato il c.t. Halilhodzic. Il tecnico italiano commenta sorpreso: “Non potevo non rimanere sorpreso, non è usuale che una Nazionale cambi allenatore a due mesi dal Mondiale. Deve essere successo qualcosa, non ho idea di cosa possa essere accaduto, ma se hanno fatto questa scelta vuol dire che la valutavano da tempo, i giapponesi non sono degli istintivi. Per il Giappone sarà importante andare al Mondiale con un gruppo ben coeso”.

ITALIA – Il nome di Zaccheroni è stato spesso accostato anche alla Nazionale italiana. Lo stesso allenatore ha prima esposto il suo rammarico per la mancata qualificazione al Mondiale e poi ha svelato di essere stato più volte vicino alla panchina azzurra: “Da appassionato di calcio seguirò il Mondiale con grande attenzione, anche per mio aggiornamento professionale: da italiano… lasciamo perdere. Il Mondiale senza l’Italia perde molto”, poi l’ammissione: “Io c.t.? Il mio nome è sempre stato fatto, qualche volta si è andati molto vicini, ma in questo momento io non ci sono: sto allenando gli Emirati Arabi e rispetto l’accordo che ho con la Federazione. Se qualcuno mai avesse pensato a me… ecco, io ho preso un impegno negli Emirati e lo intendo mantenere. Sono stato vicino nell’ultimo decennio più o meno in ogni occasione in cui si è cambiato c.t. dal 2006 in poi”.

