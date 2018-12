Zapata fa tremare Inzaghi: Atalanta in zona Europa, Lazio in crisi nera

Si acuisce la crisi della Lazio. Dopo quattro pareggi consecutivi in campionato e le sconfitte in Europa League contro Apollon e Eintracht Francoforte, la squadra di Inzaghi non si desta dal torpore tardo autunnale neppure a Bergamo, uscendo sconfitta per 1-0 nel posticipo del lunedì della 16a giornata contro l’Atalanta, curioso remake della spettacolare partita giocatasi esattamente un anno fa e finita 3-3.

Una sconfitta pesante per i riflessi sulla classifica, visto che i biancocelesti non sono riusciti a superare almeno momentaneamente il Milan, in campo martedì a Bologna, facendosi anzi avvicinare dalla stessa Atalanta, oltre che da Roma e Sassuolo, tutte a 24 punti contro i 25 della Lazio.

Si allunga quindi la classifica in zona Europa League grazie al gol di Duvan Zapata, al quarto centro nelle ultime tre partite, che dopo appena 58 secondi di gioco ha scaraventato in rete un cross di Gosens svirgolato da Radu, che ha di fatto servito il colombiano.

L’Atalanta ha legittimato il vantaggio in un primo tempo giocato su ritmi alti, sfiorando il raddoppio con lo stesso Zapata dopo un altro errore di Radu. La Lazio è cresciuta a partire dalla seconda parte della prima frazione, andando vicina al pareggio due volte con Immobile, impreciso nella seconda occasione dopo essere stato stoppato nella prima dall’ex Berisha.

Più marcata la pressione dei biancocelesti in un secondo tempo che ha visto l’Atalanta andare a un passo dal 2-0 ancora in apertura con un colpo di testa dello stesso Zapata, prima di arretrare il baricentro e affidarsi solo a qualche ripartenza.

Gli ingressi di Luis Alberto e Caicedo, in campo insieme a Milinkovic-Savic, Immobile e Correa, hanno scosso la Lazio. Berisha ha tremato su un colpo di testa sul fondo del serbo, prima del giallo-finale: al 92′ cross di Luis Alberto e colpo di testa di Acerbi. Palla in rete, esultanza, ma tutto sospeso per il giudizio del Var: dopo tre minuti di snervante attesa, senza on field review Orsato annulla per fuorigioco del difensore ex Sassuolo. E adesso Gasperini rivede l’Europa.