Inter, Valencia rispedisce Vrsaljko all’Atletico?

Sime Vrsaljko può lasciare l’Inter. L’ex Sassuolo infatti in caso di arrivo a Milano di Antonio potrebbe tornare all’Atletico Madrid, secondo quanto rivelato oggi da il Mundo Deportivo. Il quotidiano catalano spiega che l’Inter ha un diritto di acquisto piuttosto oneroso per il terzino croato, che potrebbe quindi esser lasciato libero di tornare all’Atletico a giugno, in modo da liberare così fondi per fare mercato. Una situazione abbastanza sinfilare visto quanto l’Inter ha inseguito il giocatore nelle ultime sessioni di mercato prima di riuscire a portarlo finalmente in nerazzurro.