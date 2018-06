Griezmann, stella dell’Atlético Madrid ha sempre detto che avrebbe sciolto ogni dubbio sul suo futuro prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Il calciatore ha rotto il silenzio confermando tutto. “Sì, prima del Mondiale si conoscerà il mio futuro.” La Coppa del mondo prenderà il via il prossimo 14 giugno, quindi in meno di due settimane il francese dovrà annunciare se rimarrà all’Atlético o se firmerà per il Barcelona.