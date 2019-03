Ajax, de Ligt ha scelto la sua prossima squadra: ecco l’indizio sul suo futuro

Tra Barcellona e Juventus, spunta un terzo incomodo per Matthijs de Ligt, centrale difensivo dell’Ajax. Il giocatore olandese, classe ’99, potrebbe finire…al Liverpool.

Come riporta il Mirror, ci sarebbe un motivo ben preciso per cui il talentuoso calciatore potrebbe sorprendere tutti e approdare in Premie League. Questione di feeling e di ammirazione verso il compagno di squadra nella Nazionale Virgil Van Dijk. Ebbene sì, il difensore del Liverpool sarebbe la principale ragione per cui de Ligt approderebbe nel campionato inglese alla corte di Klopp.

MAESTRO – “Virgil è un giocatore che ha grande esperienza nei principali campionati europei. Sicuramente chiunque vorrebbe imparare da lui. Per me è molto utile giocare al suo fianco con la maglia dell’Olanda”, ha detto il difensore. Ed è sempre il tabloid inglese che rivela alcune dichiarazioni del giovane centrale: “Se andrò al Liverpool? Può essere, è una possibilità. Vedremo dove andrò a giocare in futuro. Al momento sono concentrato sull’Ajax, non sul futuro”.