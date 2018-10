Ajax, De Ligt: “Voci su di me? I giornali devono vendere”

Ultimamente il profilo di Matthijs De Ligt è tornato a circolare con sempre maggiore frequenza. La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 70 milioni di euro e l’Ajax non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore. Su di lui spicca l’interesse del Barcellona, ma nelle ultime ore si parla di un possibile inserimento del Manchester United. Però, dopo la partita di ieri contro la Germania, incalzato dai giornalisti, De Ligt ha parlato in questo modo del suo futuro: “Chi scelgo tra Barcellona e Manchester United? Ajax, i giornali devono vendere… Comunque, a parte tutto, preferirei la Spagna, in quanto a me piace il sole”.